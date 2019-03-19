一朗打擊又摃龜 秀雷射肩慰鄉親

鈴木一朗（今日美國）

弗雷塔斯致勝轟 險勝巨人

水手隊鈴木一朗回到故鄉，受到當地球迷熱烈歡迎。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕西雅圖水手昨天繼續在東京巨蛋與獨賣巨人打熱身賽，鈴木一朗連續2天先發守右外野打第9棒，打擊又以3打數無安打繳白卷，還被三振1次。水手靠替補捕手弗雷塔斯轟出關鍵陽春彈，6：5險勝。

一朗3局上率先打擊，面對第2任投手坂本工宜，擊成一壘滾地球出局，4局上1出局二、三壘有人，被剛換上的左投戶根千明三振，放掉2個紅中直球沒打的他顯得很懊惱，7局上又率先上場，面對第4任投手松井俊貴，擊成中外野飛球被接殺。

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雖然打擊乏善可陳，一朗3局下卻展現雷射肩，接殺田中俊太高飛球後直傳三壘球沒落地，精準進入站在壘包上的三壘手希利的手套，把跑者葛雷諾凍結在二壘，全場觀眾報以熱烈掌聲，連巨人監督原辰德都拍手致意。

一朗連24打數無安打

水手7局下派畢夏普接替一朗守備，觀眾紛紛提前離場，一朗在熱身賽累計31打數僅有2安，最近連續24打數無安打。陽岱鋼前天先發打第7棒擔任DH，2次打擊都被三振，昨8局下代打DH中島宏之又被三振，9局上接替守右外野。

水手打完4局以3：5落後，7局上先靠海尼格轟出2分彈扳平，8局上再靠弗雷塔斯轟出陽春彈拿回領先，昨天剛好是弗雷塔斯30歲生日，賽後他獲選單場MVP。水手明天起連續2天在東京巨蛋與運動家進行海外開幕戰。

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