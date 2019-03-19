空間遭壓縮 林子偉恐3A出發

林子偉（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕隨著大聯盟開季將近，原本破紀錄的9名台將也陸續下放，目前只剩陳偉殷和林子偉仍在大聯盟。但開季後，可能會和之前官網預測的一樣，只剩殷仔一枝獨秀，林子偉則因位置遭壓縮，可能從3A出發。

林子偉雖仍在大聯盟春訓，但上次出賽已是9日對金鶯，還有球迷在推特上發問：「林子偉在哪兒？」25歲的林子偉大聯盟熱身賽累計出賽9場24打數9安1轟6打點、打擊率3成75，根據紅襪隨隊記者麥卡佛瑞透露，他最近是在球團安排下於小聯盟出賽。

紅襪29日開幕戰將飛到西雅圖和水手進行4連戰，目前總教練柯拉規劃，若35歲明星二壘手佩卓亞能趕上開季，25人名單將採13打12投的陣容，而他若無法歸隊，則改採12打13投。

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不管是哪一種版本，林子偉目前都暫時不在規劃內，因為目前紅襪陣中已有兩位工具人努涅茲和霍特，上場空間明顯遭到擠壓。

大聯盟開季 台將只剩殷仔

若林子偉從3A出發，大聯盟開季將只剩殷仔1名台將，但他目前也面臨「定位危機」，16日對勇士先發4局失3分後，已有隨隊記者認為他不該進入先發輪值。殷仔前役在壘上有人時控球失準，他表示自己應該更有耐心，也希望在開季時能調整到位。

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