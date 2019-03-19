環台賽》台一哥首披藍衫 馮俊凱錯失桃園奪冠

馮俊凱首度披上亞洲第一藍衫。（自由車協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年國際自由車環台賽第二站昨天於桃園展開，此站長118.88公里，台灣好手馮俊凱最後200公尺前搶位順利排在第四，可惜最後一個急左轉彎後被數名車手超越，單站以2小時45分20秒落居第九，不過總成績仍以10秒之差排名第四，首度披上亞洲第一的藍衫。

通過決勝過彎處，多名選手一擁而上，爭搶最後單站排名。馮俊凱表示，最後那個轉彎他有點判斷錯誤，太早煞車，否則他那時佔據有利位置，有機會搶單站冠軍。

亞洲第一藍衫首站結束穿在台灣盧紹軒身上，昨天換馮俊凱接手，這也是曾拿過三屆環台賽登山王的馮俊凱首披藍衫，他表示，接下來將力守第一集團，力求保住藍衫，也想拚單站前三。

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加拿大弗洛伊職業隊克拉克昨收下單站冠軍，也穿走領先者黃衫，義大利尼伯隊吉歐瓦尼名列第二，以色列職業隊納森排名第三。

環台賽第三站今天來到浪漫台三線，從新竹縣高鐵七路交叉路口出發，共計156.50公里。

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