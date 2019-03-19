史詩對決射公鹿 七六人飆進季後

七六人恩比德（中）與公鹿亞德托昆波（左）昨演出「史詩對決」，各拿下40分、52分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季NBA年度MVP兩大熱門人選七六人恩比德、公鹿「字母哥」亞德托昆波，昨同場較勁，打出近53年首見的「史詩級對決」，最終七六人靠著讀秒階段罰球8投7中，以130：125擊敗公鹿，成為東部第3支晉級季後賽的隊伍。

恩比德轟40分 字母哥炸52分

亞德托昆波轟生涯新高52分，外帶16籃板、7助攻，成為2009年詹寧斯後隊史首位單場轟破50大關的球員；恩比德不遑多讓繳40分、15籃板及6助攻，他們是1966年湖人貝勒、尼克貝拉米後，再度有兩人同場完成至少40分、15籃板。

值得一提的是，火箭哈登、馬刺艾德瑞奇、活塞葛瑞芬、湖人詹姆斯、灰狼羅斯、拓荒者里拉德、黃蜂沃克及勇士「3巨頭」柯瑞、杜蘭特、K.湯普森，加上亞德托昆波，本季共11人進入「50分俱樂部」，成為NBA史上之最。

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50分俱樂部 本季11人創新高

亞德托昆波本季場均27.5分、12.7籃板及6助攻，競爭年度最有價值球員的利多因素為公鹿以52勝18敗穩居聯盟龍頭。ESPN預測，公鹿例行賽最佳戰績落在63勝19敗，有望相隔38年季賽勝場再度突破60場。

恩比德本季平均27.3分、13.6籃板，完成52次「雙十」數據，僅次於爵士戈貝爾55次、活塞卓蒙德57次。不過，七六人戰績45勝25敗不如公鹿，使他奪MVP聲勢不如亞德托昆波以及哈登、雷霆P.喬治等人。

恩比德很開心能在客場率隊擊敗聯盟戰績最好的公鹿，並取得季後賽門票，「我就是想給公鹿一點顏色瞧瞧，所以當然要全力拿下此勝。」

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