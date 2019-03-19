最佳第6人之戰 威廉斯絕殺破網

L.威廉斯（中）昨轟25分，並投進絕殺三分球。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕L.威廉斯昨攻下全隊最高25分，力壓競爭年度最佳第6人頭號勁敵籃網汀維迪的13分，更用一記絕殺三分彈，率快艇以119：116擊敗籃網。快艇戰績41勝30敗排西部第8，領先第9的國王達6場勝差，ESPN預測晉級季後賽機率高達99.9％。

威廉斯昨包括絕殺三分彈，末節獨拿11分，快艇主帥瑞佛斯大讚威廉斯是無所畏懼的王牌球員；隊友貝佛利說：「我很開心當威廉斯的隊友，他就是史上最佳第6人。」

威廉斯不只能在關鍵時刻接管戰局，更是聯盟赫赫有名「板凳暴徒」，2015、18年兩度榮膺年度最佳第6人。他本季繼續詮釋第6人角色，至今65場出賽皆替補出發，繳出20.4分、5.2助攻與3籃板，得分、助攻皆是快艇之最。

請繼續往下閱讀...

威廉斯欲3度問鼎第6人，外界預測頭號勁敵為汀維迪，他本季58場出賽，僅4次先發，場均貢獻生涯最佳17.5分外帶4.8助攻，但昨他手感低迷16投僅2中拿到13分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/