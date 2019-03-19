先發4出手 拿3分「豪」糗

林書豪昨難得先發僅進帳3分，在暴龍的地位恐難保。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暴龍後衛羅利昨因左腳踝扭傷缺陣，林書豪昨轉隊後第3度先發，但出手機會不多，直到末節才得分，全場3分進帳，反倒是歸隊的范維利特搶盡鋒頭，攻下17分，暴龍末節讀秒階段無緣扭轉局勢，終場以107：110不敵活塞，例行賽遭對手橫掃。

范維利特歸隊 強攻17分

活塞現任教練凱西去年球季結束後離開暴龍，本季面對「最熟悉的陌生人」，獲得上季最佳教練的他總有辦法破解，不過他表示，「贏球還是要靠球員，不是我一人能辦到的，球隊雖然擊敗東部第2的球隊3次，但若碰上其他隊贏不了，也沒意義。」

林書豪先發出賽17分鐘，僅出手4次，主因是范維利特下半場幾乎扮演先發後衛角色，上場31分鐘，投進4個三分球。多倫多太陽報記者沃斯戴特指出，林書豪來到暴龍似乎打得有點「迷失」，范維利特的歸來很可能會大幅影響林的上場時間。

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暴龍教練納斯對范維利特的表現頗為滿意，並透露上場時間應該不會受限，范維利特甚至開玩笑說，他還能打更久，這對林書豪並非好消息。

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