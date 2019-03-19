WSBL》末節才超車 國泰險沉船

台元卓敬（左）勾射得分。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕衛冕軍國泰昨面對台元打得有些掙扎，上半場以5分落後，直到決勝節靠著黃鈴娟獨拿6分，加上鄭伊秀關鍵上籃，才以72：68取得12連勝。

國泰林育庭（中）昨攻下10分，再拿4分就達成千分里程碑。（記者劉信德攝）

台元上半場靠著卓敬和彭曉彤聯手，握有5分領先，雖然決勝節遭國泰超前，仍能以2分之差緊咬，不過決勝時刻，卓敬三分球出手沒能把握，讓國泰帶走勝利，卓敬說：「真的很想贏，最後幾次出手沒把握很可惜。」

三分球失手 台元卓敬扼腕

卓敬本季剛從UBA轉換到WSBL，身為菜鳥適應上沒太多問題，繳出場均11.8分、3.7籃板，她表示，還有很多地方要學習，畢竟成人賽場所需要的細膩度遠高於大學層級。談起與隊上3名資深學姊劉君儀、陳萓峰及蔡佩真的搭配，她說：「學姊經驗很好，會適時提點我們，收穫真的很多。」

國泰陳薇安攻下全隊最高19分、10籃板，林育庭進帳10分、10籃板，艱辛的拿下勝利，林育庭透露，中場時教練鄭慧芸很不滿意團隊防守，「她認為我們守得很差，也沒鞏固籃板，後面有特別加強，才扳回一城。」

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林育庭近千分 只差4步

林育庭賽前生涯累積得分986分，不過昨天僅獲10分，距離千分僅剩4分差距，賽後得知將完成里程碑，她驚訝地說：「完全不知道有這件事情。」今天與台電只要拿下4分即可達陣，她說：「平常心面對。」

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