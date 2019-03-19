WSBL》潘姿吟再起 電信將爭冠

電信主控潘姿吟擺脫前兩季傷病低潮，數據明顯進步。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕電信昨以63：55擊敗台電，拿下本季第8勝，確定搶下冠軍戰門票。電信主控潘姿吟（見圖右，記者劉信德攝）擺脫前兩季傷病低潮，數據明顯進步，她透露，休季期間下了很多苦功維持身體狀況，且教練不斷給她在投籃上的信心，讓她能有穩定的火力輸出。

甩傷病 場均達10.2分

26歲的潘姿吟2014年時前往中國挑戰WCBA，在山西隊待了兩季後，因膝傷返台，並回到電信。剛回台的前兩季，受到傷病困擾陷入低潮，一直以來的失眠問題也無解，「膝傷還有跟球隊的磨合，不盡理想，以至於表現有些落差。」

為了不再受傷病影響，潘姿吟透露，休季期間下很多苦功，加強肌力、身體平衡。她返台後的頭兩季場均5.5分、2.5籃板，本季進步到10.2分、5.1助攻。

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潘姿吟知道自己平常練投和比賽時出手狀況有落差，返台後不斷苦練投籃，且教練黃曉潔一直給她信心，「幫我克服很多心理障礙，讓我更勇於出手。」

至於未來是否還想再出國挑戰？潘姿吟說，「還是得看自己的狀況，畢竟明天會發生什麼事，誰也不知道。」

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