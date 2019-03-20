林書豪奪20分秀美技 甩低迷破質疑

林書豪連過兩長人後翻身上籃命中，主場球迷報以熱烈掌聲。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕頂住外界質疑聲浪，林書豪昨天面對前東家尼克，末節發威，單節進帳13分，終場攻下全隊最高20分，也是轉戰暴龍後新高，助隊以128：92大勝。

得分創轉隊後新高

林書豪前役先發上陣17分鐘僅獲3分，加拿大媒體甚至評論他到暴龍後有些「迷失」，昨他回到替補位置，出賽27分鐘，儘管球隊領先幅度超過20分，第三節他保持積極，打得很有侵略性，包含一次美技切入，突然加速連過兩名長人，翻身上籃高打板命中，主場球迷報以熱烈掌聲。

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豪：現在需要耐心

林書豪上個月轉隊至暴龍，NBA加拿大官網記者拉菲帝表示，觀察林書豪過去一個月的表現，他會是暴龍需要的人選，不過仍需要時間適應新體系，以及尋找進攻節奏。林書豪昨也在個人IG寫道，現在需要的是耐心。

羅利才歸隊又傷退

前兩戰因為左腳踝痠痛缺賽的暴龍先發後衛羅利昨歸隊，不過第三節扭傷右腳踝離場，賽後他透露，碰到就會不太舒服，但還能走路，只是走得比較慢，暴龍教練納斯表示，羅利傷勢不算嚴重。

林書豪昨回歸替補，出賽27分鐘繳20分，創轉隊新高紀錄。（路透）

暴龍雖然是背靠背出賽，昨出賽12人皆有得分，先發5人都突破雙位數，龍群本季主場對抗同樣來自大西洋區的對手，收下8勝0負戰績，跨季則是31連勝，上次不敵同區隊伍要追溯到2015年11月對尼克。

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