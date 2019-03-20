諾佬手感6起來 總得分躍史上第6

諾威斯基昨確定生涯總得分超越傳奇球星張伯倫後，接受主場球迷喝采。（美聯社）

（整理：記者梁偉銘）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕獨行俠昨天在延長賽以125：129不敵來犯的鵜鶘，雙方球星締造多項紀錄！「德國坦克」諾威斯基生涯得分獨居聯盟史上第6、東契奇成為第6位新秀年至少5次大三元的菜鳥；反觀培頓連續第5場三雙演出，率隊中止6連敗，還榮膺史上第5人。

40歲的諾佬先發12分鐘、攻下8分，總得分31424超越張伯倫的31419分，重返NBA第6。已在聯盟征戰21季的諾威斯基透露，上年紀後受傷復原愈拖愈慢，好幾次都想放棄，「所幸近幾週感覺好多了，表現比較穩定，球隊也要我多出手」。

請繼續往下閱讀...

諾威斯基（左）昨確定生涯總得分超越傳奇球星張伯倫後，隊友東契奇（右）上前擊掌祝賀。（美聯社）

東契奇大三元 本季第5次

不讓老大哥專美於前，20歲的東契奇無愧「新人王」大熱門，29分、13籃板、10助攻拚出第5次大三元，僅次「大O」羅伯森的26次、B.西蒙斯12次、魔術強森7次，同樣5次的有A.亞當斯、戈拉，前5人中僅B.西蒙斯為現役，這位七六人球星也是上季新人王。

連5場三雙演出 培頓第5人

但獨行俠老少紀錄夜，卻被鵜鶘後衛培頓給毀掉，19分、11助攻、10籃板，生涯第16回大三元也是連5場達陣，歷史性數據讓他躋身魏斯布魯克、羅伯森、張伯倫、喬丹之列。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/