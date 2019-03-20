馬刺火燙9連勝 連22年勝率過半

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬刺昨天在主場以111：105擊敗勇士衛冕軍，9連勝來到西部第5，季後賽在望，且黑衫軍連22年勝率逾5成，持續刷新聯盟紀錄。

德羅森（見圖）昨強攻26分，攜手艾德瑞吉射垮衛冕軍。（路透）

馬刺先前作客勇士慘敗39分，如今在聖安東尼奧討回顏面，德羅森強攻26分、9籃板、8助攻，艾德瑞吉包辦23分、13籃板，聯手扳倒勇士，戰績42勝29敗，本季勝率篤定過半。

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70歲的老教頭帕波維奇自1996至97年執掌馬刺兵符迄今，除首季現已連22季勝率跨越5成關卡，更難能可貴的是，全在單一球隊完成。

馬刺雖歷經主力老化、交易等衝擊，在帕波維奇領軍下屹立不搖，本季開低走高，只落後第4的拓荒者1.5場勝差，可望連續22年勇闖季後賽，追平費城七六人（前身雪城國民）1950至71年締造的聯盟障礙。

柯瑞（中）昨首節投進特大號壓哨三分球，創下本季最遠紀錄。（路透）

柯瑞壓哨進球 本季最遠

勇士雖然輸球，超級射手柯瑞仍搶走鋒頭，首節結束前從後場三分線投進特大號三分球，這是他例行賽首度61呎（約18.6公尺）長射命中，也是聯盟本季最遠壓哨進球，「通常出手時就有預感，有些球會進，有些不會」。柯瑞表示，像這球感覺就很棒，更酷的是用此舉為該節畫下句點。

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