WSBL》電信陣容強化 黃郁婷重點養成

電信黃郁婷（右）昨首度得分上雙，表現令執行教練讚賞。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕篤定晉級第14季WSBL冠軍戰的中華電信，昨以54：59敗給台元，但仍有收穫，重點栽培的二年級控衛黃郁婷得分、籃板皆創生涯最佳，獲執行教練黃曉潔高度讚賞。

電信主力後衛黃虹瑛上週弄傷膝蓋，確定整季報銷。為避免爭冠路上發生後場人手不足問題，黃曉潔決定利用所剩例行賽，著手進行強化陣容深度的計畫，並點名具絕佳速度的黃郁婷扛起重任。

請繼續往下閱讀...

黃郁婷未讓教練失望，昨先發上陣29分鐘，繳11分、8籃板及3助攻，得分首次破雙位數。黃曉潔說：「黃郁婷近幾場表現十分OK，我更希望她能有信心攻擊籃框，並嘗試主導球隊攻擊節奏，成為不可或缺的戰力。」

國泰主將林育庭（左）昨生涯總得分突破1千分。（記者林岳甫攝）

國泰林育庭 總得分破千

國泰主將林育庭昨只花10分鐘進帳5分，生涯總得分1001分，晉升「千分俱樂部」成員後，就在板凳席「坐好坐滿」。衛冕軍談笑用兵，全隊10人上陣皆得分，以92：49大勝台電，豪取例行賽跨季24連勝，下週最後兩戰再勝，將是2016年第11季後再次於例行賽全勝封王。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/