SBL》陳昱瑞奪單週MVP 狀元郎問鼎新人王

台銀陳昱瑞（右）上週狀況火燙，SBL生涯首次獲頒單週MVP。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕早已無緣第16季SBL季後賽的台銀，上週在毫無戰績壓力下，連續扳倒金酒及台啤，陣中表現最火燙的選秀狀元陳昱瑞，昨榮膺第15週最有價值球員，不僅是生涯首度獲獎，更增添問鼎年度新人王本錢。

挾著106學年度UBA總冠軍戰MVP、瓊斯盃台灣白國手，陳昱瑞開季卻難以適應SBL強度，前4戰出現離譜29投3中，一度被戲稱「水貨狀元」。

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潛力備受台銀主帥韋陳明期待的陳昱瑞，隨著經驗累積，逐漸站穩腳步，近5場得分皆逾雙位數，其中上週對金酒轟進生涯新高22分，目前場均9.2分為新秀之最，被視為新人王最大熱門。

陳昱瑞表示，感謝教練團願意給予上場機會，即使成為單週MVP，接下來仍不會懈怠，會努力增進不足之處，期待表現更穩定，而非曇花一現。

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