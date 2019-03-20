文化險勝開南「連霸」 4年奪3冠

大專棒球聯賽公開一級組個人獎

〔記者林宥辰／台北報導〕大專棒球聯賽公開一級組常勝軍文化大學，昨靠著李承風、蘇俊璋好投封鎖，終場2：1險勝前年擊敗他們奪冠的開南大學，隊史第11冠到手，近4年勇奪3冠。

大專棒球聯賽文化大學1分險勝開南大學，順利連霸，拿下隊史第11冠，全隊開心灑水慶祝。（記者林正堃攝）

文化李承風先發5.2局無失分，是擊敗開南奪冠的大功臣。（記者林正堃攝）

李承風先發5.2局無失分

文大連霸路並不順遂，預賽起就接連遭遇傷病，總教練廖敏雄坦言辛苦。昨冠軍戰雙方也一路糾纏，文大把握3、5局得分良機各得1分，2分打點都由姚冠瑋貢獻，李承風先發5.2局無失分，蘇俊璋後援解除失分危機，都是關鍵。

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李承風只被擊出3支安打，其中2支就是開南中心打者朱祥麟、莊凱文4局上連續安打，雖然該半局無失分，也間接導致6局上再遇中心打者之前，教練團選擇換投。

廖敏雄表示，李承風之前先發場次多，中間僅休息兩到三天，加上前一輪對方中心打者掌握度高。有算到正好兩出局，讓陽杰恩上來試試看，之後有狀況再推蘇俊璋。

去年中職季中選秀，李承風雖身為穀保王牌但最終落選，如今成為大專聯賽冠軍戰勝投。他說：「進大學以來，穩定性有進步，比高中時期更沉穩、冷靜。去年底原本遇到瓶頸，後來轉念給自己信心，其實我並不比別人差。」

廖敏雄說，球員都打出精彩的內容，教練只是從中協助調度，真正要贏球，球員的抗壓性很重要。

廖敏雄也說，近幾年趨勢，真正「大物」選手不見得會念大學，各隊實力都在伯仲之間，「我在球員時代雖然是明星選手，但我期望他們團結，這次盃賽他們就展現出這樣的精神。」

台北海大奪乙組首冠

至於昨天早上也在天母球場舉行的大專一般組（乙組）冠軍戰，台北海洋科技大學先發許家瑋完投7局，飆10K，後來居上7：3擊敗陣中有3個日本留學生先發的逢甲大學，奪下隊史首冠。

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