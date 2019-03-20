蘇俊璋「強心臟」解危轉運手

文化大學蘇俊璋在4強戰和冠軍戰2度完美解危，拿下「功勞獎」。（記者林正堃攝）

四強、冠軍戰 2度完美救援

〔記者林宥辰／台北報導〕前南英商工王牌蘇俊璋，進入文化大學後成為大專盃賽「強心臟」代名詞，文化大學總教練廖敏雄四強戰時就提到，每回比賽後段遇到危機，他一定推出大一的蘇俊璋解「危」，四強、冠軍戰，蘇俊璋兩度封鎖對手，也拿下本屆大專盃功勞獎。

廖敏雄說，蘇俊璋雖然球路稍嫌單調，但心理素質佳，甚至放眼職棒也能在後援角色占有一席之地。

昨蘇俊璋7局剛登板，就在無人出局一、三壘有人狀況下，連拿3個出局數，即使8局續投自己遇到亂流，也能守住領先。

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蘇俊璋說，昨天自己直球狀況最好，多半以直球和打者周旋，並未投太多變化球，「一、三壘有人時，想說三壘那分就給他們，要抓雙殺，之後對方盜壘，就全力跟對方打者對決。」

蘇俊璋也說，自認對危機狀況的處理有自信，也習慣這樣的角色，他說：「畢竟是冠軍戰，比前一場還緊張一點，不過賽前就做好準備，教練跟我說，我預定是第3任投手，8、9局交給我，一有危機就提前登板。」

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