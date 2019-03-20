台體大奪季軍 陣中好手「想選秀」

台體大先發投手江國豪7局好投，率隊擊退南華大學，拿下季軍。（記者林正堃攝）

擊退南華 江國豪7局好投

台體大中外野手洪瑋漢想參加中職選秀。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣體大江國豪昨天7局好投、打線有所發揮，終場8：4擊退南華大學，獲得本屆大專棒球聯賽公開組季軍。台體大總教練林宗毅坦言，球員都很努力，不過仍有美中不足，「很想拚冠軍，回去會再努力，特別是很多位球員想參加今年中職選秀，更要好好準備。」

台體大堪稱職棒人才庫之一，富邦悍將王正棠、范國宸都是該校畢業，桃猿賴智垣、中信兄弟黃恩賜也出身台體大。林宗毅說：「大三、大四總還是要想到就業問題，會鼓勵他們有機會就去挑戰看看。」

今年味全龍若加入，對業餘球員來說增加工作機會，林宗毅也說，若能再有一支球隊會更好，職棒必須要蓬勃發展，更好的球員才有空間，否則棒球界就會不進反退。

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大三江國豪昨7局失4分，除挨了南華大學全浩瑋3分砲，表現獲教練讚賞，他還在思考是否投入選秀。

洪瑋漢確定挑戰中職

已確定挑戰職棒的中外野手洪瑋漢，170公分身材雖不起眼，但腳程、打擊力道兼具，去年底爆米花聯賽期間想參加選秀。洪瑋漢說：「台體大很照顧我，我在這邊進步很多，現在大四了，是該出來選秀試試看。」

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