水手「投日所好」 45歲「一朗」先發

水手隊在日本海外開幕戰，將安排一朗（下）先發獻技。（今日美國）

「史上第2老」開幕戰先發野手

〔記者黃照敦／綜合報導〕鈴木一朗何時引退，是打完這兩場海外賽，還是今年球季結束，甚至明年再續？恐怕只有朗神心裡有答案，他也一定不會輕易說出口。

現在可以確定的是，一朗將出現在今晚5點30分東京巨蛋對運動家開季首戰的水手隊先發名單中，並以45歲又149天，成為史上第二老的開幕戰先發野手。

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水手今、明兩天在東京巨蛋與運動家進行大聯盟海外開幕戰，鈴木一朗是比賽最大賣點，很多日本球迷都希望親眼見證鈴木一朗偉大生涯的最後身手，台灣球迷則可透過FOX體育台的轉播觀看這兩戰。

鈴木一朗儘管熱身賽連續24打數無安打，累計31打數僅2安，打擊率1成不到，但水手總教練瑟維斯仍表示，「他在外野表現不錯，展現強肩長傳三壘，將會擔任先發（可能是右外野）。」

史上最老開季先發野手是2004年的勇士選手法蘭柯，當時他以45歲又227天先發守一壘，如果鈴木一朗明年還在，可以挑戰紀錄。

菊池雄星第2戰先發

2012年後，大聯盟再度到日本打海外賽，前西武隊左投菊池雄星今年加盟水手隊後，明天將在第二戰先發，也是他的大聯盟初登板。菊池表示，決定挑戰大聯盟後就希望有一天能回到日本再登板，當他看了新球季賽程知道水手要來東京打海外戰，「我相當興奮，告訴自己要加緊訓練，希望能被排上輪值，在東京登板。」

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