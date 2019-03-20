赴芝加哥自修 林哲瑄找回火力

林哲瑄（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕富邦悍將林哲瑄熱身賽長打火力全開，擊出全隊最多的2支全壘打和5分打點，他歸功去年季後赴美自主訓練的成效。

林哲瑄在2016年打出中職生涯最多的22支全壘打，前兩年下滑到3轟和10轟，去年打擊率0.278也是完整球季的最低紀錄。今年公辦熱身賽找回長打火力，擊出6支安打有3支長打，包括2支全壘打和1支二壘打。

郭阜林曾去過好幾次

林哲瑄表示，之前知道南英商工學弟統一獅郭阜林前往芝加哥的棒球訓練中心受訓，也一直想去，去年終於去成，在那裡學到的東西，和過去學的有很多不同，尤其是細節方面。

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林哲瑄表示，在訓練中心時打擊動作做了一些修改，讓手的力量可以更完整釋放，搭配加強下半身力量的運用，在熱身賽有很好效果。

林哲瑄表示，雖然初期成效很好，不過，學到的東西不可能短期內就能完全轉化到打擊成績，郭阜林也是去過好幾次，才在去年打擊大爆發，自己也要持續在實戰中去修正和驗證。

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