揮別傷痛 林子崴開季一軍有望

統一獅左投林子崴（右）可望暌違2年，再進入開季一軍名單。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕統一獅左投林子崴春訓狀況越來越好，最近2場熱身賽都沒有讓對手上壘，可望暌違2年再進入開季一軍名單，他期待今年能穩定出賽，持續把狀況調整到最好。

林子崴之前受到手傷影響，2017、18年開季都從傷兵名單出發。他表示，今年最開心的是能以健康的身體完整參加春訓。不過，初期調整的狀況一直沒有達到想要的程度，直到2月中球隊要前往日本和西武隊交流賽前的分組練習賽，終於投出想要的球，之後持續進步。

3月10日林子崴在公辦熱身賽對中信兄弟投0.1局，被擊出1支安打、2次四壞球，3月16日對富邦悍將則是1局連續解決3名打者，包括2次三振，球速也投到接近個人最佳水準的145公里，昨中繼0.1局，順利化解一、二壘有人危機。

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林子崴表示，這幾場差別在於心態，對兄弟投得太急，導致投球動作跑掉，因此出戰悍將時刻意放慢投球節奏。

林子崴表示，前兩年因受傷出賽斷斷續續，狀況很難保持，只要能穩定出賽，整體狀況包括球速，還可以向上提升。

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