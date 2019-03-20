中職30年季前戰力分析》墊底兄弟翻身 土投是關鍵

黃恩賜（資料照）

歷經5個月冬眠，棒球細胞醒過來，中華職棒30年週六即將開打，四隊戰力重整就定位，球員摩拳擦掌準備登場，球迷等著看好戲！本報今天起分析4隊新球季戰力。（記者黃照敦）

中信兄弟去年戰績墊底，無緣連5季參與台灣大賽，今年重振旗鼓，成為唯一擁有外籍野手的球隊，也代表本土投手的責任更重了。

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找洋砲艾銳克 強化火力

兄弟去年打擊率0.278、上壘率0.333、長打率0.406、打點538分、得分575分都是4隊最差，今年找來洋砲艾銳克強化火力，艾銳克熱身賽表現不俗，也繳出全壘打，總教練伯納開季就要將他擺進中心打線。

艾銳克能守一、三壘和外野，守備調度更靈活，卻也使內野競爭更激烈。伯納表明艾銳克以一壘為主，位置與彭政閔、林智勝等多人重疊，彭政閔本季主扛DH、林智勝可能代打居多，只是「大師兄」狀況並不差，打線如何安排備受矚目。

洋將陣容採2投1野，代表土投角色吃重，扣除洋投艾迪頓、萊福力，楊志龍、蔡齊哲、黃恩賜都在春訓熱身賽獲教練肯定，搶進開季先發輪值，就看能否養成久違的土投三本柱。

土投三本柱 寄予厚望

楊志龍、蔡齊哲去年已有不少先發機會，今年更有自信與企圖心，尤其楊志龍早早就獲伯納點名狀況極佳，寄予本土頭號先發的期望，兩人也都想拚出更穩定的球季。

黃恩賜2017年選秀獲兄弟第2指名後，進行右肘韌帶置換手術，熬過漫長復健，今年才首度參加熱身賽，憑著出色表現在一軍卡位，尚無出賽紀錄的他會投出何種成績？深受期待

關鍵人物：外野雙「豪」

外野手張志豪、陳子豪都是兄弟倚重的中心打者，但去年起伏不小，前者球季後段嚴重熄火、後者繳出自己不甚滿意的數據，今年熱身賽也還在調整手感，兩人能否發揮砲管威力，將是攻勢串聯關鍵。

值得注意的是，外野亮點不能不提林書逸，他在官辦熱身賽6場全上陣，其中5場先發，且大多扛第3棒，維持4成打擊率，狀況火燙又穩定，很有機會搶下先發位置。（記者郭羿婕）

陳子豪（資料照）

張志豪（資料照）

楊志龍（資料照）

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