洪總提前開獎 李茲週六打頭陣

中職新球季後天開打，猿隊首戰確定派出李茲掛帥抗獅。（記者陳志曲攝）

猿隊本土投手一哥王溢正可能扛第3號先發。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊昨晚隊內分組賽後，正式確定週六開幕戰先發投手，將由35歲新洋投李茲掛帥迎戰統一獅羅里奇。

李茲昨未登板，最近兩場出賽都是迎戰日職球隊，對東北樂天後援2局無失分，赴千葉面對羅德則投出5局無失分佳績，當時就被教練團列為開幕戰人選之一。昨分組賽前總教練洪一中保密到家，僅說週五就知道了，賽後才鬆口：「就是李茲了。」

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昨猿隊一、二軍打散出賽，戰成2：2平手，投手調度也可見端倪，尼克斯僅投1局，調整意味濃厚，有機會次戰面對中信兄弟；王溢正投5局失1分，狀況頗佳，很可能下週緊接著登板。

王溢正可能扛3號先發

王溢正近幾年是猿隊本土投手一哥，不過2013年從日職返台後生涯尚未投過開幕戰，他說：「不會去強求，頭銜的事我也不是很在意，且教練團有其調度考量。我更在意的是每年都能保持健康，穩定為球隊貢獻。」

猿隊先發輪值幾乎定案，李茲、尼克斯、王溢正及史博威力扛前4席，第5號先發教練團尚未敲定，今天猿隊二軍和中信兄弟自辦比賽，葉家淇將登板，明天則是林樺慶，兩人和蘇俊羽、翁瑋均將爭取最後1席。

陳俊秀（中）遭觸身球擊中左手，經檢查後無大礙。（記者陳志曲攝）

猿隊投打小試身手，6局上發生驚魂插曲，去年MVP陳俊秀被新秀投手賴智垣失控內角球打到前臂，幸虧無大礙，只是虛驚一場。

陳俊秀當下痛得跪地，隨即退場，他原本以為打到手背，幸虧治療後無礙。洪總則說：「不只嚇一大跳，是嚇好幾跳！都已經少了柏融，要是再少俊秀還得了。」

不慎砸到前輩的賴智垣賽後還心有餘悸：「慌得要死，還好學長沒事！」

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