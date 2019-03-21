返龍頭靠柯瑞秀 3破300顆三分球

柯瑞（右）昨進帳8記三分球，單季三分球數第3度突破300大關。（今日美國）

K.湯普森（左）攻下全隊次高28分，助勇士擊敗灰狼，重返西部龍頭寶座。（今日美國）

第3節飆22分 全場36分

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士客場之旅昨天在明尼蘇達畫下句點，當家射手柯瑞三分彈14投8中，斬獲全隊最高36分，其中22分集中在第3節，助隊以117：107擒服灰狼，以0.5場勝差擠下金塊，獨佔西部龍頭寶座。

踏上客場之旅前，勇士在主場爆冷不敵西部爐主太陽，全隊上緊發條，昨面對西部第10的灰狼也不敢鬆懈，K.湯普森攻下28分，獲得17分的杜蘭特表示，輸給太陽應該是本季他們學到的最佳教訓。

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勇士團隊傳出39次助攻，不過柯瑞表示，有時傳球次數確實太多了，但因為對方不斷施壓，第一時間出手並不容易，只能透過導傳尋找攻擊機會。

柯瑞本季累積303個三分球，生涯第3度單季突破「300」大關，除了柯瑞，聯盟僅哈登能加入單季300俱樂部，哈登本季累積316球，在三分球進球榜獨走，聯盟單季最多三分球紀錄則是柯瑞在2015-16球季締造的402顆。

柯爾看柯瑞：賞心悅目

勇士隊教練柯爾表示，柯瑞擅長打出一場秀，看他打球很賞心悅目。

灰狼湯斯打出雙20表現的26分、21籃板，A.威金斯另有20分、8籃板進帳，羅斯、J.提格都因傷缺陣，灰狼吞下4連敗。教練桑德斯表示，面對世界冠軍等級球隊，攻守兩端都必須有高水準演出，湯斯則無奈地說，「我們投2分，他們就進3分，一來一往很難追。」

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