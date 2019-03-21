三分球數超越諾佬 哈登還要挑戰「神」

哈登（左）生涯累計1963記三分球，超越諾威斯基，躍升史上第11。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕面對無緣季後賽的老鷹，火箭「大鬍子」哈登仍不輪休，昨天攻下全場最高31分，助隊以121：105收下3連勝，昨命中4個三分球的哈登，生涯累計1963顆三分彈，也超越獨行俠諾威斯基，躍居聯盟史上第11名、現役第6。

火箭目前戰績45勝26負，與第9名的國王勝場差來到9.5場，本週可望成為西部第3支晉級季後賽的隊伍。昨面對東部弱旅老鷹，哈登持續奮戰，教練丹東尼表示，這是哈登的堅持，若不讓他出賽他可能會感到焦慮，所以就試圖控制他的上場時間。

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哈登出賽33分鐘攻下31分，他將挑戰1988-89球季「籃球之神」喬丹的場均30分、7助攻、6籃板與2抄截紀錄，他目前35.8分、7.7助攻、6.4籃板與2.2抄截。

儘管三分球進球數超越諾佬，但哈登本季三分球命中率僅35.5%，低於生涯命中率36.3%，他本季出手次數已達890次，也打破柯瑞2015-16球季的886次。

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