龍袍漸合身 今「豪」打雷霆

林書豪（左）前役對尼克大爆發，今對近況不佳的雷霆可望再有好表現。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕面對外界的質疑，林書豪前役對尼克狂砍轉隊後新高20分，證明進攻沒問題，不適應的煩惱也逐步解決。東部第2的暴龍今上午9點半對戰3連敗的雷霆，林書豪有機會再寫佳績，穩固在球隊的地位。

林書豪季中轉戰暴龍被評為「最佳補強之一」，卻因場上手感盡失，進攻嚴重當機，難有佳作。美媒發現他連擅長的擋拆配合都打得消極，數據十分悽慘，加上范維利特強勢回歸，令人擔心他可能逐漸被邊緣化。

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林書豪受訪時坦言，這是他生涯首度季中轉隊，很多事情得迅速適應，需要重新學習。他透露，為了趕快融入球隊體系，練球之外的時間還會看影片研究團隊戰術。他的努力反映在場上表現，前役對老東家火力大放送，單場20分為全隊得分最高。

重拾進攻手感的林書豪，下一戰又有絕佳機會大展身手，雷霆正值連敗低潮，且防守效率為聯盟第4差，他只要保持積極，打法具侵略性，有機會再寫得分新高。

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