自由車環台賽》今拚藍衫穿到底 馮俊凱防日突襲

馮俊凱（左一）連3天披上藍衫，今力拚以亞洲第1完賽。（記者謝介裕攝）

馮俊凱（前）昨一度衝入領先集團，最終獲得南投站第10、亞洲第1的成績。（自由車協會提供）

馮俊凱（中）連3天穿上象徵亞洲第1的藍衫。（自由車協會提供）

〔記者林岳甫、劉濱銓、謝介裕／綜合報導〕台灣一哥馮俊凱昨在2019年國際自由車環台賽南投站，獲得單站第10名，以總成績12小時18分10秒排名第5，連3天穿上象徵亞洲第1藍衫，今日他在最後一站總長192.8公里屏東站，得小心提防來勢洶洶的日本隊，力拚以亞洲最佳之姿完賽。

連3天衝亞洲第一

南投站總長166.56公里，場地起伏極大，距離又比前3站長，考驗車手速耐力。馮俊凱狀況不錯，一度衝入領先集團，最後關頭卻遭日本隊以戰術干擾，無緣單站冠軍。

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馮俊凱今以保住亞洲第1為志，但後方3名日本及各1位香港、新加坡車手虎視眈眈。他坦言，依日本隊昨最後時刻的卡位動作，相信對方最後一站會以搶回藍衫為目標，「既然日本會主動出擊，我們最終站必須更積極。」

加國「瘋狗」搶回黃衫

加拿大弗洛伊隊「瘋狗」克拉克昨獲單站第2，總成績12小時17分54秒搶回黃衫，他期待能把黃衫穿回家，在台灣留下最美回憶。衝刺王綠衫是日本車手中島康晴，登山王紅點衫為哥倫比亞曼札納隊的威爾瑪。

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