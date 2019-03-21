南投國際撐竿跳賽》沈怡如奪銅 美國女將「撐」過獎金

沈怡如以3公尺70並列銅牌。（資料照，記者林正堃攝）

美國撐竿跳好手安妮‧羅狄絲（左二）以4公尺40奪下女子金牌，並且是唯一達到獎金5000元標準的選手。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第26屆南投國際撐竿跳高比賽昨天在草屯商工舉行，沈怡如以3公尺70和南韓女將申秀容並列銅牌，是表現最佳的台灣選手。去年世青錦標賽銅牌日本新秀江島雅紀以5公尺30摘下男子組冠軍；美國女將安妮．羅狄絲則以4公尺40拿下女子組冠軍，還達到大會敘獎門檻，獲得台幣5000元，也是今年唯一拿到獎金的選手。

今年台灣選手狀況並未調整到最佳，男子組以全國紀錄保持人「台灣鳥人」謝佳翰跳過5公尺最佳。女子組則以沈怡如、吳家如的3公尺70最好，其中沈怡如一次過竿，與申秀容並列第3名。

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男子組今年高手雲集，但因比賽時間拖很長，多名好手在飛過5公尺30後，在挑戰5公尺40時都因體力不繼功敗垂成，最後以失敗次數比高下。兩年前以5公尺50締造日本青年紀錄的江島雅紀，最後抱回冠軍，美國選手米勒和菲律賓的恩尼斯特分獲2、3名。

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