「朗神」搖滾東京巨蛋 王貞治也來了！

一朗在大聯盟海外開幕戰先發，逾4.5萬觀眾擠爆東京巨蛋，見證歷史時刻。（美聯社）

可能是生涯最終系列賽

一朗（51號）退場時和隊友擁抱，滿場響起如雷掌聲。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕「第9棒、右外野手、51號，鈴木一朗！」一朗昨晚又讓爆滿的東京巨蛋瘋狂，在大聯盟海外開幕戰先發，儘管打擊僅1支0、1保送，但唯有他能讓全場幾乎人人拿起手機、相機猛拍，為「朗神」可能的生涯最終系列賽留念。

45歲的鈴木一朗，成為在大聯盟開幕戰先發的史上第2高齡野手。 （法新社）

4.6萬名球迷爆滿見證歷史

水手、運動家開幕2連戰昨登場，45歲又149天的一朗成為在大聯盟開幕戰先發的史上第2高齡野手，若含投手則是第6老，爆滿的4萬5787名觀眾見證歷史，傳奇球星王貞治也親臨現場。

4局下退場 全場感動鼓掌

從美國到日本的熱身賽，一朗31打數只敲2安，昨3局上首打席面對運動家先發投手費爾斯，揮出二壘飛球出局；4局上耗了第2任投手罕德瑞克斯9球，獲得保送。4局下，一朗已踏上外野，水手總教練瑟維斯才換下他，刻意讓他接受全場掌聲，隊友獻上擁抱、對手起立鼓掌，非常感人。

一朗亮相總伴隨最大歡呼聲，瑟維斯說：「帶著一朗在日本出賽真是瘋狂，因為他就是所有媒體追逐的焦點。」運動家教頭梅爾文也敬佩一朗，但他表示，現在是例行賽，輸贏最重要，不希望自己球隊被「一朗旋風」影響。

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此役全壘打滿天飛，運動家3轟進帳6分，但水手光靠2轟也得6分，最關鍵是桑塔納3局上滿貫砲一棒逆轉，領軍以9：7收下新球季首勝，力挺首扛開幕戰先發的岡薩雷茲，以6局失4分（3責失）摘勝。

今晚比賽仍是台灣時間下午5點35分進行，由菊池雄星先發對上艾斯查達，菊池從沒想過旅美初登板會在家鄉，而他的第一戰也可能是一朗的最後一戰，一朗預期仍會先發上陣。

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