「12年132億元」最狂約 誰能超越楚奧特?

貝茲（左起）、賈吉、楚奧特一同入鏡。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕2018年大聯盟明星賽，拿過2屆美聯MVP的天使隊楚奧特拿起手機自拍，一起入鏡的還有去年美聯MVP貝茲、前年美聯新人王暨全壘打王賈吉；如今楚奧特抱回史上最狂合約，誰會是最接近的下一人？恰好貝茲和賈吉都被點名，也可望獲得超大合約。

天使為留住楚奧特，在他僅剩的2年合約之外，傳再續約10年，總值高達12年4.265億美元（約132億台幣），成為大聯盟史上首位「4億男」，超越哈波以13年3.3億美元（約101.8億台幣）加盟費城人的合約，刷新北美職業運動紀錄。

貝茲、賈吉都被點名

短期內恐怕很難有人比楚奧特狂，接下來還有誰能接近這數字？《今日美國》、《波士頓先驅報》等媒體都第一個指向貝茲。

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紅襪為免與貝茲進入薪資仲裁，今年初簽下1年2000萬美元（約6.2億台幣）合約，超越史上第2次、甚至第3次薪資仲裁球員的所有合約，締造最高年薪，《今日美國》認為他守備更勝楚奧特，2020年季後成為自由球員，屆時才28歲的他可望挑戰超級大約；《波士頓先驅報》也看好貝茲能爭取到更高的平均年薪。

其餘人選還包括賈吉、小熊人氣球星布萊恩、印地安人當家游擊手林多、去年勇奪國聯新人王的勇士阿庫尼亞、藍鳥超級新秀小葛雷諾。其中，賈吉被視為基特之後的棒壇巨星，只是2022年季後恢復自由身時已30歲，對他較不利。

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