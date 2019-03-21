悍將衝票房 再砸3500萬「改造」

富邦開季記者會，領隊蔡承儒（後排中）率領球員，展示2019新球衣。（記者張嘉明攝）

新莊球場再升級

〔記者羅志朋／台北報導〕中職新球季後天點燃戰火，富邦悍將新莊主場首戰4月5日對統一獅，休季期間富邦球團斥資3500萬元進行二期整修工程，盼以全新面貌迎接職棒30年。

前年底富邦砸1億元進行新莊球場第一期硬體改善工程，主場煥然一新，去年休季期間再投入3500萬元整修，包括本壘後方換新座椅，並連結至一三壘側的環形舞台，右外野換裝LED全彩螢幕，尺寸是原本兩倍大，另加裝球場照明設備。

富邦領隊蔡承儒表示，去年商品較前一季成長近7成，票房成長26%，他認為票房每年都要成長26%很困難，除了球場硬體和行銷活動提升，希望戰績更好，若上、下半季有機會爭冠就可成長許多，消化試合就沒辦法，一消一長差很多。

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計畫和日職打交流賽

近年統一獅和桃猿積極與日職打交流賽，蔡承儒表示，希望今年底或明年初富邦能和日職球隊進行交流賽，年底有12強賽，可能會撞期，還須再考量；至於新的訓練基地，蔡承儒強調持續規劃當中，會以高雄、屏東為主。

對於劉保佑表明中職要出現第6隊有一定難度，蔡承儒表示認同，畢竟這產業雖然現在不賺錢，他希望更多企業投入，或許以後活絡就可賺錢，經營職棒要有熱情，就像劉董事長這樣。

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