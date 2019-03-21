陽岱鋼、王柏融 同場較勁「沒戲」

巨人隊陽岱鋼。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊陽岱鋼和日本火腿隊王柏融昨在熱身賽同場較勁，可惜都沒有安打，巨人洋砲葛雷洛轟出滿貫全壘打，助隊以6：3贏球。

日本火腿隊王柏融。（資料照）

陽岱鋼擔任第6棒、右外野手，3打數被三振1次，另外打成滾地球和平飛球出局，熱身賽打擊率成為0.259。王柏融打第4棒、指定打擊，4打數被三振2次，打出2次滾地球出局，熱身賽打擊率0.176。

1局下巨人開路先鋒吉川尚輝安打，日本火腿先發投手上原健太投出2次四壞球形成滿壘，葛雷洛轟出全壘打，取得4：0領先奠定勝基。

宋家豪中繼1局無失分

樂天宋家豪對軟銀中繼1局無失分，軟銀靠著柳田悠岐致勝2分砲，4：3力克樂天。

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宋家豪在第6局2：2平手時登板，被率先上場的松田宣浩安打，軟銀短打推進後，宋家豪讓今宮健太打成滾地球出局，對牧原大成投到滿球數後，變速球讓他揮棒落空三振。宋家豪昨最快球速146公里，熱身賽防禦率1.80。

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