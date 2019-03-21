中職30季前戰力分析》「洋投三本柱」悍將最大亮點

富邦悍將3巨投伍鐸（左起）、羅力、索沙。（資料照）

去年富邦悍將網羅前中信兄弟球星伍鐸、蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清，和2016年三振王布魯斯，兵強馬壯，劍指總冠軍，無奈年度勝率0.450，僅優於中信兄弟，季後挑戰賽不敵統一獅，無緣拿到總冠軍賽門票。

富邦悍將預測投手分工表

今年悍將依舊兵多將廣，最大亮點是「洋投三本柱」，羅力兩度奪投手三冠王，堪稱近年中職最強投手，伍鐸去年奪勝投王，索沙具韓職7年資歷，熱身賽飆速157公里，評價不下於羅力，只要身體健康，三洋投都有單季兩位勝投實力。

華麗洋投群所無法掩蓋的隱憂是，本土先發投手戰力薄弱，去年土投總計先發41場只拿8勝、防禦率5.32，黃亦志3勝已是最多；本季「鑼總」陳連宏規劃，先發輪值扣除三洋投，另兩席由8土投競爭，開季以吳世豪、陳仕朋和林晨樺機會較大。

請繼續往下閱讀...

陳鴻文上季先發7場，鑼總說，「今年會讓鴻文待在牛棚，不會先發。」鑼總計畫讓倪福德把守最後一道防線，陳鴻文和林羿豪也是守護神人選。

四星彩打線

破壞力十足

中心打線3至6棒依序為胡金龍、蔣智賢、林益全、高國輝，4人都是國家隊常客，合計年薪約2700萬元左右，若高國輝重拾過去三屆全壘打王身手，四星彩打線破壞力十足。

關鍵人物：林益全

林益全是三屆年度MVP得主，不過去年繳出打擊率3成15、8轟、54分打點，出賽95場，多項數據都是生涯新低，他說，「當然是不及格，畢竟球迷都以高標準檢驗我的成績。」本季林益全年薪短少120萬元，不管力拚下一張大合約，或富邦挑戰進軍職棒首冠，都有待神全奮起。

（記者羅志朋）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/