SBL》塞勒救火卡彈 勇士退「酒」登頂

金酒于煥亞（左二）上籃，遭勇士球員聯手封阻。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕高度縮水4公分的金酒新洋將塞勒，昨首度上陣僅拿8分、8籃板及3助攻，且因為和隊友不熟悉，讓團隊進攻嚴重熄火，創本季單場最低得分，終場金酒以63：76不敵富邦勇士，吞下2連敗。

金酒新洋將塞勒（右）昨首度上陣僅拿8分、8籃板，不敵富邦勇士。（記者林正堃攝）

MVP洋將 回鍋首戰漏氣

金酒本週使用「李恩條款」換掉有傷在身的夏普，按規定須找具SBL資歷的洋將頂替。前晚抵台的塞勒挾著第12季總冠軍戰MVP，及上季助富邦勇士闖進總冠軍戰等顯赫成績前來救火，卻無法即刻融入團隊。他表示，與團隊僅練球1次，相信再多練幾次後，下週有信心拿出超乎大家想像的表現。

不過，塞勒高度更成謎，過去皆登錄211公分，昨下午至北市大天母校區測量身高，反而縮水至207公分，與另一洋將佐藍的197公分，符合雙洋將高度不能逾405公分規定。

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身高縮水 塞勒說不清楚

勇士主帥許晉哲透露，「我當初打算找塞勒回鍋，他跟我說脫鞋高度至少209公分，讓我打消念頭，如今卻變成207公分，我只希望各隊能遵守各項規定，不要讓人看笑話。」塞勒則解釋，自己從未脫鞋進行身高測量，所以不清楚實際高度。

勇士昨舉辦主場日活動，下半場眾將火力全開，洋將米歇爾更多次展現優異彈跳能力，令球迷大飽眼福。

勇士與台啤 並列龍頭

勇士拉出6連勝，戰績升至20勝12敗，與台啤並列聯盟龍頭，許晉哲的目標是維持季賽排名前2，「畢竟現在雙洋將時代，場上碰撞程度太激烈，為了減少球員受傷的風險，我當然不想打首輪季後賽。」

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