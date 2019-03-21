SBL》金酒釋出傷兵夏普 裕隆找回助拳

夏普（資料照）

「李恩條款」有漏洞

〔記者林岳甫／新北報導〕「李恩條款」近日被金酒、裕隆接連引用，原屬金酒的夏普成為首位因傷遭釋出，隨後在裕隆找到工作的洋將，此舉讓「李恩條款」的本意變調。

2016年第13季季後賽首輪，裕隆因洋將李恩練球意外受傷，只能用全本土硬拚，最終遭富邦勇士淘汰。聯盟為讓球隊於季後賽保有競爭力，第14季決定在洋將大限後，球團出示公立醫院診斷證明書，就能找曾在SBL登錄過洋將前來救火，被稱為「李恩條款」。

請繼續往下閱讀...

首例是B.戴維斯在第14季例行賽最終戰受傷，台啤隨即提出診斷證明書，而當時台銀無緣季後賽，綠衫軍便找李恩助拳。

本季SBL洋將大限為3月11日，各隊現在想換洋將只能觸發「李恩條款」。金酒日前先遞交夏普診斷證明書，確診右膝積水嚴重；裕隆以桑尼背傷嚴重為由申請更換洋將，巧的是遞補人選就是夏普。

球團人士透露，李恩條款原是一番美意，但在雙洋將時代，各隊換人頻率激增，有可能利用條款漏洞頻頻走馬換將，往後得規定因「李恩條款」失去飯碗的洋將，當季不能再效力其他球隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/