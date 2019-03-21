國際奧會女性與運動獎 棒球女判官劉柏君獲殊榮

劉柏君昨於紐約聯合國總部獲頒「2019年國際奧會女性與運動獎」。（取自劉柏君臉書）

史上首位台灣人獲獎

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國首位棒球女主審劉柏君致力兩性運動平權，昨於紐約聯合國總部獲頒「2019年國際奧會女性與運動獎」，也是史上第1位獲此殊榮的台灣人，她說：「要三振性別歧視並不容易，當女性擔任領導位置，不能只是夠好，而必須更優秀才行，我將以投身社會服務為使命。」

國際奧會以台灣「女子棒球之母」形容劉柏君在女性運動貢獻。正職為勵馨基金會專案經理與社工的劉柏君，希望繼續與弱勢站在一起，透過運動幫助女性，使她們開發潛能掌握人生，「即使只接近我們理想世界的一小步也要盡力去做，這就是運動、這就是奧林匹克精神。」

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劉柏君強調，不是只有她站上聯合國頒獎台，而是與2300萬同胞同在，「儘管生活有許多艱難、社會有很多問題，但在世界看見我們的今天，我們不要悲情、沒有無力、停止指責和仇恨，今天請為自己鼓掌，告訴自己也告訴身邊的朋友：我們很棒、台灣很棒！」

該獎由國際奧會、聯合國婦女委員會合辦，2000年起每年從5大洲各挑1位、在不同領域上促進女性運動的人或單位；中華奧會透露，劉柏君由國際棒壘球總會直接向國際奧會推薦而雀屏中選，因主辦單位要求嚴格保密，她出發前僅低調跟家人說「去紐約出差」。

《通靈少女》原型人物

39歲的劉柏君別名蘇菲亞，15歲起當職業靈媒多年，正是電視劇《通靈少女》原型人物，因此聲名大噪；熱愛棒球的她，後來成為首位獲棒協認證的女裁判，並被富比世評為2018年國際體壇最具影響力的女性之一。

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