備戰創建者盃 徐薇淩先幫小潘打氣

赴美備戰創建者盃的徐薇淩（右），利用空檔到比賽現場為潘政琮（左）加油。 （取自徐薇淩臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕LPGA休兵2週後，創建者盃高球賽本週在美國亞歷桑納州展開，共有7名世界排名前10高手參賽，台灣好手徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸和龔怡萍台灣時間今晚將陸續上場。

世界排名57的台灣一姐徐薇淩，本季首戰澳洲公開賽便拿下第3的佳績，結束連3站亞洲賽後得到短暫喘息機會，她上週已飛抵美國備戰，利用空檔到場為參加選手錦標賽的潘政琮加油。

化身球迷的徐薇淩笑稱走在球道上都有「手癢」的感覺，2人賽後開心地合照，LPGA官方臉書粉絲頁還加碼放上童年時期的照片，接下來雙方將在美國兵分兩路作戰，潘政琮本週於Valspar錦標賽出賽，力拚佳績。

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今年創建者盃4名台將，只有徐薇淩季初頻繁出賽，其餘3人休兵好一陣子，這場顯得躍躍欲試。錢珮芸透露，她在2月澳洲公開賽後特別留在當地，找到1名不錯的教練指導，揮桿和短切技術顯著提升，很期待本週有好的發揮。

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