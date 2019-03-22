看淡世界排名 小戴放眼世錦賽

戴資穎（右）與長榮航空發言人柯金成（左）互贈禮物，小戴表示很喜歡獲贈的長榮熊。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎昨天出席長榮航空廣告首映會，內容敘述小戴羽球之路縮影，她從小越級挑戰，先學會如何「輸」，身經百戰過後，以「樂在其中」心態享受比賽，造就強心臟，她也宣告年度目標，積極備戰奧運積分賽，放眼8月瑞士世錦賽。

戴資穎今年除了要拚奧運積分，也希望在世錦賽拿下好成績。（記者張嘉明攝）

沒拿過的比賽

盼慢慢達成

成立滿30週年的長榮航空從2015年開始贊助戴資穎，一路「伴飛」小戴邁向世界球后，戴資穎表示，以前的自己不喜歡搭飛機，因為坐不住，現在反而期待搭機，上機後腳可以伸直，好好睡覺，醒了就看電影，獲得比其他選手更多休息時間，一抵達賽場，可以全神貫注備戰。

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東京奧運積分將從4月30日至明年4月26日計算，戴資穎表示，下個月有馬來西亞及新加坡公開賽，短期目標是準備這兩站，接下來5月奧運積分就開始了，會積極為東奧備戰。

去年戴資穎設立年度目標是亞運及世錦賽，她摘下台灣首面羽球亞運金牌，世錦賽則留下小小遺憾，8強不敵中國何冰嬌，4度於世錦賽止步8強，小戴透露，今年主要目標仍是世錦賽，畢竟自己不曾贏過這面金牌，希望可以慢慢達成每一個自己沒拿過的比賽。

享受比賽

沒注意球后週數

戴資穎始終以「不怕輸」心態應戰，從2016年底過後，長期頂著球后頭銜出賽，對她也並非壓力，小戴看淡世界排名，即使下個月有望超越李雪芮的124週紀錄，成為史上登基最長球后，小戴表示，現在的心情很放鬆，樂在其中面對每場比賽，沒有特別去注意球后週數的長短。

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