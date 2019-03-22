SBL》夏普傷在心？轉隊首戰止連敗

林韋翰（中）末節獨拿9分，助裕隆中止5連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕裕隆昨在板橋體育館舉行本季首次主場日，上半場雖取得雙位數領先，卻在決勝節花光，還一度落後，關鍵時刻林韋翰挺身而出，決勝節獨拿9分，率隊以84：81險勝璞園，中止5連敗。

夏普（左）轉戰裕隆後首度登場，繳出11分、14籃板。（記者陳志曲攝）

林韋翰末節9分 成致勝功臣

裕隆洋將桑尼日前因背傷離隊，由於已過了本季洋將大限，裕隆只能啟用「李恩條款」，找來先前才被金酒以傷勢為由更換的夏普。

昨夏普首度亮相，攻下11分、14籃板，且投進致勝分，對於夏普傷勢，裕隆教練李啟億表示，先前評估過他的狀況，主要是他還能比賽，而桑尼的背傷短時間無法復原。

轉隊後首戰，夏普自認不太滿意，但他說：「這支球隊有很棒的教練及控球，且今天拿下一場很棒的團隊勝利。」先前才被金酒以傷勢為由更換，如今卻能在其他球隊打球，目前復原狀況如何？夏普先開玩笑地說：「是心受傷了。」但後來又補充，主要是右膝蓋的問題，關於外界議論，他則沒有多想。

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璞園昨有3人得分上雙，強森攻下全場最高26分、10籃板，教練麥班達認為，輸球是輸在自己，太多細節沒做好，希望藉這場比賽，好好為季後賽備戰。至於再次迎戰裕隆新的雙洋將組合，麥班達的答案卻有點「酸」，他說：「每次遇到他們陣容都不太一樣，但很開心看到夏普傷勢恢復，不管他在哪隊都有很強的破壞力。」

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