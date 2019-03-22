魏德說再見 拔刺又收禮

魏德（右）生涯最後一次造訪馬刺主場，賽後和德羅森（左）互換球衣。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，昨熱火、灰熊又攪局，導致西部強權馬刺、火箭都遭爆冷，而屆退「閃電俠」魏德寶刀未老，踢館拔刺還獲黑衫軍老教頭帕波維奇致贈好禮，面子、裡子雙贏。

職業生涯最終回造訪馬刺主場，魏德先禮後兵欣賞地主致敬影片，帕總也送上「GDP三巨頭（吉諾比利、鄧肯、帕克）」簽名戰袍，37歲「閃電俠」則以精彩表現回饋聖安東尼奧球迷，全場11分包括第3節壓哨超大號三分彈，以及最後1分23秒關鍵左手單打，率隊110：105終止馬刺9連勝、主場11連勝；熱火則笑納3連勝，坐穩東部老8。

賽後魏德與德羅森交換球衣，感謝馬刺上下熱烈歡迎，「真是太酷了，尤其帕總的禮物，這3人都是我由衷欽佩的球星，我會好好珍惜。」帕波維奇則推崇可敬對手，強調魏德是看板人物，打球全力以赴、為勝利拚戰到底，「他還擁有迷人微笑，以及對這世界和社會的深刻理解。」此外，早已無緣季後賽的「灰熊厲害」，家中歷經延長賽126：125險退3連勝的火箭，害得哈登狂砍57分也無用，不過「大鬍子」本季第7度攻破50分關卡，已繼張伯倫、喬丹和布萊恩等傳奇球星後，榮膺聯盟史上第4人。

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