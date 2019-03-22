林書豪6分 魏少42分吞敗

暴龍林書豪（右）昨替補上陣15分鐘，進帳6分、1抄截。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暴龍隊昨作客雷霆，浪費正規賽下半場20分領先，雙方進入延長加賽，加班期間暴龍一波13：4，甩開對手，西亞卡姆攻下全隊最高33分，替補上陣的林書豪則攻下6分，暴龍終場以123：114，終止對戰4連敗。

暴龍先發後衛羅利因傷缺陣，先前傷後復出的後衛范維利特站上先發5人，范維利特出賽40分鐘，替補上陣的林書豪則僅有15分鐘上場時間，其中包含末節前半段，豪哥全場6分進帳，罕見沒有留下助攻紀錄，另有1次抄截。

暴龍教練納斯表示，通常正規賽被逆轉追上，很難在延長賽扭轉士氣，但這次球員從防守做起，最後大家辦到了。

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例行賽接近尾聲，范維利特表示，現階段不只是基礎訓練，而是要全神貫注、打出季後賽強度防守，全隊慢慢地提高整體強度以及修正細節。

前役遭禁賽的雷霆後衛魏斯布魯克昨天歸隊，他繳出42分、11助攻與6籃板但白搭，雷霆吞下4連敗，不過球隊目前卡在季後賽有利位置，與快艇、馬刺沒勝差，分居6至8名，領先第9名的國王有7場勝差。

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