UBA》林家姊弟攻蛋 台師大拚雙冠

國體大林正（左起）、義守徐征順、台師大陳又瑋、健行林俊吉、北市大史靜茹、世新林蝶、佛光陳孟欣與台師大劉惠茹等男女四強隊伍代表，出席UBA大專籃球聯賽決賽記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度富邦人壽UBA大專籃球公開一級決賽，週末在台北小巨蛋點燃戰火，看點十足吸引球迷搶票。台灣師大男女籃同時闖進4強，「姊弟檔」林蝶、林正攜手登上小巨蛋舞台，昨記者會上先「嗆聲」，笑料十足。

世新林蝶（左）與國體大林正（右）姊弟兩人將同登台北小巨蛋。（記者陳志曲攝）

師大女籃上屆跌出4強，今年與男籃同時晉級4強，過去師大也未有男女籃同時奪冠紀錄，對此，女籃隊長劉惠茹說：「當然希望能一起奪冠，但不需要有壓力，大家好好享受比賽。」師大男籃本屆來勢洶洶，預賽及複賽僅吞下1場敗仗，陣中新人王大熱門陳又瑋4度站上小巨蛋，首戰將碰上「南霸天」義守大學，他日前也表示，把團隊放第1。

至於上屆備受看好，卻與冠軍失之交臂的健行科大，4強戰強碰國立體大，上演去年冠軍戰戲碼，對此，健行後衛林俊吉說：「會特別想贏，但會平常心面對。」健行教練劉孟竹則認為，4強不管遇上誰都不好打，去年太想要連霸，導致休息室氣氛凝重，今年他也調整好自己，將以挑戰者身分登上小巨蛋。

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女子組部分，去年季軍世新大學先碰上本屆不敗之師北市大學，但陣中中鋒林蝶在上一階段與文化大學一戰，撞到頭部，目前腦震盪尚未痊癒，她說：「現階段吃藥控制，4強還是會上場，小心一點就好了。」與就讀國體大的弟弟林正攜手前進小巨蛋，林蝶也不忘調侃弟弟，要他別像去年HBL奪冠後大哭。

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