猿獅明開幕戰 拚連9年破萬人

羅里奇（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職30歲了，聯盟開幕戰也有30歲的統一獅參賽，新球季明天在桃園球場開打，上演去年台灣大賽組合的獅猿戰，挑戰開幕戰連9年進場人數破萬；獅隊也是打過最多次開幕戰的球隊，加上今年已達19次。

這是聯盟第5次在桃園進行開幕戰，歷次觀眾從2013年17693人、2015年18413人、2016年19393人到去年的18521人，去年更締造開幕戰史上連續8年破萬人，就看今年能否再延續紀錄。

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獅隊身為僅存的元老球隊，希望能在30週年抱回隊史第10冠，過去29年參加18次中職開幕戰也是各隊之最，戰績5勝10敗1和，其中還有連5年參與的聯盟紀錄（1994至98年）。

桃猿則是隊史第7次打聯盟開幕戰，而歷年來贏得開幕戰的球隊，26次有10次最後奪下年度總冠軍（扣除3場因雨延賽），就包括去年的猿隊；猿隊今年少了王柏融助陣，實力仍不容小覷，目標直指隊史首次3連霸。

李茲先發對決羅里奇

4隊開季26人名單今天公布，桃猿明派李茲先發強碰獅隊羅里奇，李茲被冠上近年最強洋投封號，羅里奇則是去年上半季最猛，曾創下7連勝、連12場優質先發。

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