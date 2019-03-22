環台賽》1秒之憾封關 馮俊凱讓出藍衫

「台灣一哥」馮俊凱以1秒之差讓出象徵亞洲第1的藍衫。（自由車協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年國際自由車環台賽最後一站屏東站，沒想到出現裁判領錯路的烏龍，「台灣一哥」馮俊凱錯失減秒優勢，最終進站成績4小時26分26秒，以1秒之差讓出象徵亞洲第1的藍衫。

台灣隊從首站台北市站由盧紹軒搶下藍衫，到桃園站馮俊凱接手，連3天保持亞洲最佳之姿。昨進行最後一站總長192.8公里屏東站，未料終點前118公里，因大會引導錯誤，騎錯路線，繼去年環台賽桃園站後，第二度發生帶錯路的憾事。

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原本處於領先集團的馮俊凱和杜志濠因失誤白忙一場，最終關鍵時刻與日本的攻防戰失利，增田成幸搶先通過終點，比馮多拿到1秒的減秒優勢，穿走藍衫

裁判領錯路 影響成績

馮俊凱很遺憾未能捍衛亞洲第一，他坦言帶錯路有影響，但比賽太多變數，不該是失敗藉口。馮俊凱總成績排第9，雖沒守住藍衫，台灣隊領隊王聖慜仍發出3萬5千元獎金。

加拿大弗洛伊職業隊「瘋狗」克拉克以16小時44分14秒穿走黃衫，綠衫衝刺王落入日本中島康晴手中，紅點衫登山王被哥倫比亞威爾瑪領走。

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