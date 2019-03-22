0.064的衝擊 一朗決心告別

一朗在賽後記者會正式宣布退休。（路透）



一朗在賽後記者會正式宣布退休。（美聯社）

起始神巧合 同組合、同比數

〔記者吳清正／綜合報導〕對於一個永遠不想停止打棒球的人，不可能有完美的結束，但是鈴木一朗找到最接近的方式告別，昨天在祖國日本打完最後一場球後宣布退休，結束28年的美日職棒傳奇生涯。

45歲的一朗大聯盟起步和終點有著不可思議的巧合，2001年他透過入札制度轉投水手，第1場比賽以5：4擊敗運動家，昨天對手還是運動家，比數同樣是5：4。

請繼續往下閱讀...

28年日美職生涯 光榮落幕

一朗說，這是他在日本9年、美國19年的最後一場比賽，能夠在大聯盟生涯起步的水手退休，而且回到日本打最後一戰，他感到很光榮。

一朗生涯最終戰，本報記者在東京巨蛋現場直擊。（記者林宜樟攝）

一朗退場時，與水手傳奇球星小葛瑞菲擁抱。（法新社）

曾想至少打到50歲

一朗曾多次表示至少要打到50歲，但是今年熱身賽31打數只有2支安打，打擊率0.064，被三振10次，使得他萌生退意。一朗說：「回日本前幾天就決定要退休，或許有些事情還可以做得更多，但是看到今天球場上的一切，已經沒有遺憾。」

對於退休後的人生，一朗表示，還沒有明確規劃，只知道要變成「前ICHIRO」了；至於是否會擔任日職球隊監督，一朗謙稱絕不可能，因為監督需要人望。

一朗前天1打數無安打，選到1次四壞球，昨天每次站上打擊區，全場球迷都高呼「ICHIRO」，可惜4打數仍無安打，8局上打出游擊滾地球，一朗全力衝向一壘，差了半步未能形成安打。

換局時水手隊總教練瑟維斯先讓一朗上場，讓他有和球迷道別的機會，退場時爆滿的4萬6451名球迷紛紛起立致意，一朗一一和教練、隊友擁抱，包括已進入名人堂的前隊友小葛瑞菲，日籍投手菊池雄星和鈴木一朗擁抱時更痛哭失聲，看台上也有不少球迷流下淚來。

一朗效力歐力士時連續7年贏得打擊王，日職生涯擊出1278支安打，轉戰大聯盟從新人球季起，連續10年安打超過200支，2004年以262支安打改寫大聯盟紀錄，大聯盟生涯3089支安打，美日合計4367安，超越安打王彼德羅斯的4256安，創下世界紀錄。

鈴木一朗（資料照）

鈴木一朗（資料照）

一朗在2015年大聯盟初登板。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/