一朗不高冷 曾親口讚嘆台灣

一朗1999年曾隨歐力士來台參加921賑災義賽。（取自大聯盟網站）

鈴木一朗要退休，知道有這天，雖有心理準備，但仍有點意外、突然，總覺得會有個隆重儀式，大家都不希望他這麼早退。

一朗把棒球當宗教，為了棒球，只要可能影響他維持狀態的事物都可拋棄，全年無休，對棒球執著、全力以赴，28年如一日。一朗在大聯盟數據亮眼，或許以後有人可以超越這些數字，但精神和態度很難有第二人。

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很多台灣球員學一朗，但沒人能成為第二個一朗，這可不是站上打擊區拉一拉衣袖就行了。一朗從小苦練，背後花了極大苦心才有今日成就。

1999年一朗隨歐力士來台參加921賑災義賽，當時有幸親身採訪，一朗還在板子上落款簽名送給我，一定要把它當傳家寶。記得當時一朗有傷在身無法出賽，新莊球場球迷大喊：「ICHIRO! ICHIRO!」結果一朗上場守備，真的揪甘心。

來台期間，記者會前傳出關於一朗的八卦事件，當時公關公司要求台媒不能問八卦相關問題，結果某電視台記者還是問了，一朗不但沒生氣，還客氣地回應，相當友善。

還有則小故事，當時一朗來台坐巴士移動，看到滿街繁體字，就跟隨行翻譯李淑芳說，「哇，這麼多繁體字，台灣真的是全世界最厲害的民族！」一朗認為繁體字很難學，展現親切一面。（口述：球評曾文誠，整理：記者羅志朋）

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