王柏融彈無虛發 轟走一堆問號

王柏融（資料照）

猛打還敲陽春砲 解低潮

〔記者羅志朋／綜合報導〕回應外界質疑，最好的方式就是用手中球棒說話。日本火腿「大王」王柏融昨對橫濱DeNA熱身賽，單場3支3、外帶一發陽春砲，一掃近期低潮陰霾，最終兩隊2：2握手言和。

陽岱鋼（取自巨人臉書）

陽岱鋼2分砲 單場3打點

不讓王柏融開轟專美於前，巨人陽岱鋼昨熱身賽對西武，六局上從多和田真三郎手中轟出兩分砲，加上四局上擊出游擊滾地球打下1分，單場灌進3分打點，巨人13：2大勝。

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昨役王柏融擔任先發左外野手、打第3棒，賽前他公辦熱身賽累計打擊率僅1成76，打擊手感冰冷，特別是前役對巨人4支0，兩度看球進捕手手套遭三振，質疑他能否在日職生存的聲音浮現。

無懼質疑聲浪，面對橫濱先發左投今永昇太，王柏融首局敲中外野方向一壘安打，三局上擊出右外野方向一壘安打，五局上一棒掃出右外野全壘打大牆，幫助火腿以2：1超前，隨即退場休息；這一發陽春砲是他公辦熱身賽首轟，累計打擊率升至3成。

王柏融表示，自己打擊還在調整階段，不過這場3打席內容都不錯，擊球感覺也很好，離開季剩下的時間不多了，他會按照自己的腳步來調整。

火腿今休兵，明天熱身賽回到主場札幌巨蛋對養樂多，雙方進行二連戰，結束後公辦熱身賽賽程畫下句點。3月29日開幕戰火腿將在札幌巨蛋迎戰歐力士，屆時王柏融可望完成日職生涯初登場。

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