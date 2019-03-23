一朗主動關切 殷仔感動謝「神」

一朗前日正式宣告引退，賽後開了近85分鐘的記者會，滿足媒體提問。（資料照，今日美國）

一朗（左二）和陳偉殷（右）曾共同效力馬林魚。（資料照，中央社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕回顧傳奇球星鈴木一朗的大聯盟生涯，他曾與4名台灣投手對決，但最熟識的只有2016、17年在馬林魚同隊的陳偉殷，前晚引退記者會上聽到「台灣」，他主動關心陳偉殷，感動許多台灣球迷，殷仔昨也親自以日文感謝心中的「神」。

台記者發問 一朗回憶訪台

一朗在東京召開近85分鐘的跨夜記者會，吸引逾300名記者參加，來自台灣《中央社》記者發問時提到，台灣也有很多一朗的粉絲，是否有話對他們說，或有無計畫來台走走？

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一朗很專心聽問題，思考幾秒後笑說：「我想先知道陳好不好？他現在不錯吧？」確認答案是肯定的，他滿足地點點頭，又表示暫無規劃訪台，但去過一次印象很好，人們親切又友善。

一朗的暖心發言，陳偉殷也很感動，昨於官方粉絲團用日文發文謝謝前輩，「我很好，能當2年隊友真的很幸福，與『神』同隊就像做夢一般。」

兩人以前在休息室常有機會坐在彼此隔壁，互動熱絡，陳偉殷回憶過往也說：「能一起打球真的學到很多，也留下許多回憶，期待再相會。」

陳偉殷吞敗 自認調整不錯

一朗很關心陳偉殷是否健康地投球，記者會結束後，恰好是殷仔今年熱身賽最終戰，對大都會先發5局挨7安、掉5分全是責失，集中在第2局，先後挨了康佛托2分砲、尼莫3分彈，另有3K、1次觸身球。

陳偉殷2局下控球失穩，單局爆5分，馬林魚終場以0：6輸球，他承擔熱身賽第2敗，總計春訓投5場（4先發）、16.1局失17分，防禦率9.37。

數據不盡理想，但陳偉殷認為調整得不錯，慢慢找回比賽狀況，已達80%。至於須與其他人競爭先發輪值，或從中繼出發，他坦言較喜歡先發，但不管教練交付任何任務，都是自己該做的事。

陳偉殷昨熱身賽最終戰承擔敗投，但自認調整得不錯，已達8成。（美聯社）

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