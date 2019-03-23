預約2025名人堂 51號永久欠番？

一朗回答記者問題，表情豐富。（今日美國）

一朗（左）與妻子弓子（右）結婚將近20年。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕結束與運動家的東京開幕戰後，水手球星鈴木一朗宣布退休，並於昨天返美，他表明下一步不會當教練或監督，但各界看好他下一站就是名人堂，包括2016年入選名人堂的好友小葛瑞菲在內，都等著他2025年前進古柏鎮。

一朗引退消息攻佔所有日本報紙頭版，美國棒球名人堂也立刻宣布「一朗2025年將取得候選資格」，他篤定會是進入名人堂的亞洲第一人，更被看好能全票通過。

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前天打完生涯最終戰，一朗退場時的最後擁抱給了小葛瑞菲，如同名人堂榮銜交棒，小葛瑞菲說：「我在名人堂需要人陪，期待他加入。」也好比一朗昨天在跨夜記者會上向媒體總結的一番話：「沒有比今晚更幸福的事了。」

一朗在記者會展現十足幽默感，特別感謝妻子弓子和愛犬一弓。他笑說，在大聯盟的3089安，多虧賽前吃了老婆親手做的飯糰，約有2800個，可惜沒讓她做到3000個。

至於未來是否當教練或重返日職？一朗堅稱自己絕對沒辦法執教，也應該不會回日本打球；但他對後進很照顧，大讚天使隊大谷翔平能成為世界最棒的選手，看好他投出單季20勝、當打者能敲50轟，相繼抱回塞揚獎、年度MVP和全壘打王。

一朗昨已帶著弓子回西雅圖，到成田機場搭乘全日空班機時，全日空為向他致敬，將此航線慣用的58B登機口改到51，而日職老東家歐力士也正評估讓他的51號永久引退。

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