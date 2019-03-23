中職季前戰力分析》桃猿拚3連霸 誰補大王空缺？

廖健富去年繳出3成87打擊率，能否健康出賽牽動桃猿戰績。（資料照，記者陳志曲攝）

桃猿隊陳俊秀是去年中職MVP。（資料照，記者陳志曲攝）

★去年戰績：73勝47敗、勝率0.608（全聯盟第1）

Lamigo桃猿隊近兩年連拿4個半季冠軍、兩座總冠軍，今年即使少了王柏融，目標仍是再指總冠軍，「後大王時代」要挑戰隊史首次三連霸。

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老中青擠爆外野

Lamigo桃猿隊兵多將廣，先發投手則一直都依賴洋投，今年洋投群續留史博威、尼克斯，並延攬具多年韓職經驗的35歲多明尼加籍老將李茲，第4號先發則是長年穩定的左投王溢正，5號先發交給葉家淇、蘇俊羽、林樺慶、翁瑋均等人競爭。

打線方面，即使王柏融離隊，猿隊也不缺強打。林泓育、廖健富兩位攻擊型捕手分擔蹲捕工作，去年榮膺MVP的陳俊秀，今年續扛先發一壘手，二游預計有郭嚴文、林承飛，三壘由梁家榮、林智平和黃敬瑋等人競爭。

猿隊少了王柏融，等同少了去年159安、84分打點挹注，總教練洪一中曾坦言，短期內要找到能完全頂替王柏融的強打確實不易。

猿隊3位資深外野手詹智堯、鍾承祐、陽耀勳，春訓狀況都不錯，詹智堯和余德龍可勝任中外野守備，新人邱丹、成晉，中生代的藍寅倫、朱育賢等人，隊內競爭就相當激烈。

猿隊後援投手群以連兩年30救援成功的守護神陳禹勳為首，還有二年級生吳丞哲、黃子鵬和新人賴智垣等人。唯今年陳禹勳調整進度稍慢，錯過和樂天交流賽，赴千葉迎戰羅德時則後援1局失2分。

關鍵人物：廖健富

去年是狀元郎廖健富生涯首個完整賽季，他打出了亮眼的一季，上半季末打擊率都還維持在4成，下半季才因傷和疲勞小幅下滑，但整季仍有打擊率3成87、10轟成績。

廖健富下半季受到肩膀傷勢影響，只能以指定打擊身分出賽，全季僅18場蹲捕。今年春訓，廖健富以完全健康之姿重新回到捕手崗位。廖健富說，目前身體狀況一切正常，技術上則有教練隨時叮嚀。廖健富的攻守表現，將更加影響球隊。（記者林宥辰）

★預測投手分工表

先發：李茲、尼克斯、史博威、王溢正、翁瑋均、葉家淇、林樺慶、蘇俊羽

中繼：吳丞哲、黃子鵬、洪聖欽、賴智垣、林柏佑、王躍霖

救援：陳禹勳

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