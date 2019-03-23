中職30系列報導19》獅象世仇怎麼來 標哥故事一籮筐

何信標堪稱中職史上最具個人色彩的啦啦隊長。（何信標提供）

何信標（中）與他的兩個兒子。（記者羅志朋攝）

「標哥」何信標堪稱中職史上最具個人色彩的啦啦隊長，職棒元年進統一企業工作，擔任新竹地區營業人員，常去球場幫忙統一獅啦啦隊應援，職棒3年下半季正式進入球團工作。

標哥見證早年中職瘋

標哥表示，中職開打前10年加油風格傳承日本，各隊後援會拚命較勁，你出招，我也還招，例如職棒4年總冠軍賽兄弟象唱「勇士隊戰歌」，統一連忙設計「吞霸歌」反制，靈感來自童子軍「拜火歌」，再經改編而成。

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在現場看了數千場球賽，標哥認為早期球迷超瘋狂，同樣是職棒4年總冠軍賽，當時統一擁有三巨投謝長亨、王漢、阿Q，大家都看好封王，統一超商也準備好封王慶祝活動，結果前兩場都輸，象迷竟在內野看台猛放煙火，獅迷看了超不爽。

為了反撲，第二戰結束統一後援會去買一卡車煙火，第三戰移師高雄立德球場，標哥和後援會成員就在外野看台屋頂擺滿煙火，只要統一球員敲安打就放煙火，弄得球場煙霧瀰漫，標哥笑說，「比賽中警察跑來猛敲屋頂，大喊少年仔，你給我下來！」

象迷看到對方煙火猛射超不爽，連忙買大量蜂炮，點火直接往場內射，嚇壞眾人，標哥說，「我們洋將林克、卡羅差點被蜂炮射到，當時還是場務的李文彬跑到場中制止，這些影片網路都找得到。」聯盟為此隔年開始嚴格制定球場煙火施放規範。

職棒早期死忠象迷「江大帥」很有個人特色，標哥回憶，職棒開打前幾年，有一次大帥到台南看球，揮舞旗子猛喊，「Bat（打者），死啦！死啦！死啦！」獅迷看到超不爽，飛奔到大帥面前用台語嗆聲，「你給我下來喔，不要太囂張！」賽後又嗆以後不准來台南球場，從此大帥再也不曾踏進這球場。

這幾年中職應援吹「韓風」，標哥認為，韓風熱鬧、綜藝化，改變一下也不錯，不過他說，「肉吃多了，有時也會想吃清淡一點。」

（記者羅志朋）

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