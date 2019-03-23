亞足聯U23資格賽》韓流發威 台灣男足慘輸8球

南韓進攻猛烈，台灣門將李冠霈（上）飛身阻擋不及。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕亞足聯U23暨亞洲區2020東京奧運資格賽，台灣隊昨全場遭南韓壓著打，下半場更狂失5球，終場0：8吞敗。

南韓已連3屆在亞足聯U23錦標賽殺進4強，本屆以雅加達亞運金牌為班底，實力明顯高出一截。台灣隊雖試圖打出快速的防守反擊，但漏洞百出，尤其下半場氣力放盡，在68至73分鐘內被連進4球，無力回天。

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台灣U23上次贏球要追溯至2015年3月以3：1擊敗香港，近年則吞下1和7敗。本屆奧運資格賽又分在「死亡之組」，與實力超強的南韓和澳洲同組，加上還有地主柬埔寨，要取得分組第一名，或第二名並與他組第二名比較淨勝球晉級，難度相當高。

台灣男足國家隊一軍則積極備戰9月的2022世界盃亞洲區資格賽，明晚將與索羅門群島進行國際友誼賽。總教練蘭卡斯特表示，這半年將全力衝刺奧運資格賽，也會努力向下扎根，培養出更好的選手。

至於前教練懷特曾帶領台灣隊將世界排名衝上隊史最高121名，蘭卡斯特則認為，延續球員的贏球鬥志和榮譽心是最重要的，至於排名只是短暫的數字，不會有壓力，若國家足球體質不好，排名也只是虛有其表。

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